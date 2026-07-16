Il centrocampista del Milan terminerà la stagione con la finale per il terzo posto ai Mondiali contro l’Inghilterra. Dopo la partita, si prenderà un periodo di vacanze prima di decidere il suo futuro. Il club rossonero ha confermato il suo ruolo attuale, mentre l’allenatore di un’altra squadra ha manifestato interesse per il suo trasferimento. Le quote di mercato indicano possibili variazioni, ma non ci sono ancora decisioni definitive.

Il centrocampista rossonero chiuderà la stagione con la finale per il terzo posto al Mondiale contro l'Inghilterra: poi le vacanze e le scelte di mercato È uno dei giocatori più contesi del mercato ma anche uno dei migliori giocatori del Mondiale ancora in corso, dove sabato 18 giugno giocherà la finale per il terzo posto contro l'Inghilterra: Adrien Rabiot aspetta di andare in vacanza e di valutare il suo futuro visto che Max Allegri, dopo averlo allenato alla Juve e al Milan vorrebbe portarlo anche nel club azzurro, nonostante le operazioni in entrata siano momentaneamente ferme. Scopriamo le quote Rabiot al Napoli entro l'1 settembre, giorno di chiusura delle trattative. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Rabiot è un caso: il Milan lo conferma, Allegri lo vuole a Napoli. E lui cosa farà? Le quote

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