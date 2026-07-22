Napoli basta Allegri per lo scudetto? Le quote

Da gazzetta.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli affronta l'Arezzo in una partita ufficiale, primo test della stagione con la nuova guida tecnica. La sfida rappresenta anche un passo importante verso l’obiettivo di competere con l’Inter per il titolo di campione. Dopo un’attesa lunga, la formazione partenopea si prepara a mettere in campo le prime indicazioni sotto la gestione di Allegri. La partita segna l’inizio delle competizioni ufficiali per gli azzurri in questa estate.

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Gli azzurri in campo contro l'Arezzo per il primo vero test dell'estate azzurra: l'obiettivo del tecnico toscano è la sfida con l'Inter per il titolo Dopo una lunga attesa, ecco il Napoli pronto a scendere in campo per una partita ufficiale sotto la nuova guida di Max Allegri. Si tratta solo di un'amichevole, è chiaro, ma si avranno anche le prime indicazioni tecniche e tattiche della squadra azzurra. L'ex Milan sembra orientato a partire con la difesa a quattro ma non sono escluse, prossimamente, delle variazioni. Scopriamo le quote scudetto Napoli di Allegri prima dell'amichevole contro l'Arezzo in programma mercoledì 22 luglio alle ore 18. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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