Napoli basta Allegri per lo scudetto? Le quote

Gli azzurri in campo contro l'Arezzo per il primo vero test dell'estate azzurra: l'obiettivo del tecnico toscano è la sfida con l'Inter per il titolo Dopo una lunga attesa, ecco il Napoli pronto a scendere in campo per una partita ufficiale sotto la nuova guida di Max Allegri. Si tratta solo di un'amichevole, è chiaro, ma si avranno anche le prime indicazioni tecniche e tattiche della squadra azzurra. L'ex Milan sembra orientato a partire con la difesa a quattro ma non sono escluse, prossimamente, delle variazioni. Scopriamo le quote scudetto Napoli di Allegri prima dell'amichevole contro l'Arezzo in programma mercoledì 22 luglio alle ore 18. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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