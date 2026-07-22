Napoli basta Allegri per lo scudetto? Le quote
Il Napoli affronta l'Arezzo in una partita ufficiale, primo test della stagione con la nuova guida tecnica. La sfida rappresenta anche un passo importante verso l’obiettivo di competere con l’Inter per il titolo di campione. Dopo un’attesa lunga, la formazione partenopea si prepara a mettere in campo le prime indicazioni sotto la gestione di Allegri. La partita segna l’inizio delle competizioni ufficiali per gli azzurri in questa estate.
Gli azzurri in campo contro l'Arezzo per il primo vero test dell'estate azzurra: l'obiettivo del tecnico toscano è la sfida con l'Inter per il titolo Dopo una lunga attesa, ecco il Napoli pronto a scendere in campo per una partita ufficiale sotto la nuova guida di Max Allegri. Si tratta solo di un'amichevole, è chiaro, ma si avranno anche le prime indicazioni tecniche e tattiche della squadra azzurra. L'ex Milan sembra orientato a partire con la difesa a quattro ma non sono escluse, prossimamente, delle variazioni. Scopriamo le quote scudetto Napoli di Allegri prima dell'amichevole contro l'Arezzo in programma mercoledì 22 luglio alle ore 18. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Segui gli aggiornamenti su Napoli.
Notizie e thread social correlati
Napoli già in campo: basta Allegri per lo scudetto? Le quoteIl Napoli scende in campo contro l'Arezzo nel primo impegno ufficiale dell'estate, segnando il debutto con la nuova guida tecnica.
Rabiot è un caso: il Milan lo conferma, Allegri lo vuole a Napoli. E lui? Le quoteIl centrocampista del Milan terminerà la stagione con la finale per il terzo posto al Mondiale contro l'Inghilterra, prima di partire per le vacanze...
Temi più discussi: Quote scudetto Napoli: Allegri sfida l'Inter per il titolo; Allegri, tecnico che sa vincere ma deve battere i luoghi comuni. E basta disaccordo tra gli staff; Allegri, il cavallo di razza vuole solo vincere; La presentazione di Allegri al teatro San Carlo, una giornata speciale per il Napoli.
Il Napoli è in mani sicure Allegri è la migliore scelta possibile Guascone quanto basta per governare un cafarnao Simpatie ed antipatie sono per chi è a digiuno di calcio e di saper campare Napoli si innamorerà di Max Non dovesse succedere la colpa sarà de x.com
A Dimaro un tifoso del Napoli non è per niente contento della scelta di puntare su Massimiliano Allegri Il gioco di Allegri non rispecchia la bellezza di Napoli, secondo questo tifoso azzurro che avrebbe preferito una scelta diversa E voi cosa ne pensat facebook
Allegri nuova vita a Napoli, atteso il primo test in campoDopo sei giorni di intensa attività, con doppi allenamenti giornalieri a Dimaro-Folgarida, il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri si mette alla prova domani nella prima uscita stagionale. (ANSA) ... ansa.it
Napoli già in campo: basta Allegri per lo scudetto? Le quoteQuote scudetto Napoli di Allegri: la rincorsa di Max inizia dall'amichevole Napoli-Arezzo in programma mercoledì 22 luglio alle 18 ... gazzetta.it
UFFICIALE, il Napoli sceglie Max Allegri! Il comunicato e le cifre reddit