Durante la partita Napoli-Arezzo, un centrocampista di 17 anni ha giocato come titolare, attirando l’attenzione di allenatore e tifosi. Il giovane, classe 2008, ha mostrato grande sicurezza nel gestire il pallone e precisione nelle geometrie di gioco. La sua prestazione si è distinta per la maturità tattica dimostrata in campo, lasciando un’impressione positiva su chi osservava la partita.

Vincenzo Prisco sorprende nella gara Napoli-Arezzo: il centrocampista classe 2008 titolare con Allegri dimostra maturità tattica rara a 17 anni. Prisco in campo: le geometrie precise del giovane napoletano. La prima uscita stagionale del Napoli regala una sorpresa positiva. Massimiliano Allegri schiera Vincenzo Prisco titolare nel cuore del centrocampo a tre, tra Zambo Anguissa e Jesper Lindstrom, contro l’Arezzo. Il centrocampista classe 2008 non tradisce la fiducia dell’allenatore. Nel primo tempo si distingue per geometrie precise, intelligenza tattica nei movimenti, lucidità di gioco. Viene sostituito da Lobotka nella ripresa, ma l’impressione rimane nitida. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Napoli-Arezzo, un giocatore ha impressionato Allegri e i tifosi: subito positivo in campo

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