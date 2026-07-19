La Juventus si prepara a rilanciare un’offerta per il portiere Dibu Martinez, che avrebbe una promessa da parte dell’Aston Villa di poter lasciare il club. La società bianconera è in attesa di sviluppi nelle prossime ore, mentre il portiere potrebbe considerare un trasferimento in Italia. La trattativa si concentra sulla possibilità di un accordo tra le parti, con la Juventus pronta a intervenire nuovamente sulla base di questa promessa.

di Luca Fioretti Il Dibu Martinez è pronto a lasciare l’Aston Villa facendo leva su una vecchia promessa. La Juve tra qualche ora potrà tornare alla carica. La dirigenza della Juventus si prepara a vivere ore di caldissima attesa prima di sferrare l’attacco decisivo per la porta. I fari del mercato sono interamente focalizzati su Emiliano Martinez, l’estremo difensore attualmente impegnato con la sua Argentina nella finalissima dei Mondiali di questa sera. La dirigenza ha deciso di non disturbare la concentrazione del portiere prima che sia terminata l’importante sfida, preferendo attendere il verdetto definitivo del torneo prima di muovere i passi ufficiali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Dibu Martinez Juve, bianconeri pronti a tornare alla carica. E spunta anche una promessa fatta dall’Aston Villa

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