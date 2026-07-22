A Fano, la Polizia locale ha notificato una multa per sosta in divieto, accompagnata dal ritiro del veicolo tramite carro attrezzi. Tuttavia, la proprietaria dell’auto era deceduta da circa diciotto mesi. La vicenda è stata documentata negli atti ufficiali dell’ente, evidenziando che l’auto è stata rimossa nonostante la proprietaria non fosse più in vita da tempo.

Una multa per divieto di sosta, l’intervento del carro attrezzi e una proprietaria che, però, era morta da quasi un anno e mezzo. È la curiosa vicenda amministrativa avvenuta a Fano e ricostruita attraverso gli atti della Polizia locale. Tutto comincia il 17 aprile scorso, alle 12.20, lungo la Statale Adriatica Sud, a Metaurilia. Gli agenti trovano una Ford Fusion parcheggiata in una zona vietata e contestano la violazione: il veicolo "sostava in località vietata con rimozione coatta". Del conducente, in quel momento, non c’è traccia, come dichiarato nel verbale. Scattano così la sanzione da 42 euro, riducibile a 29,40 euro entro cinque giorni, e la rimozione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Multa per l’automobile in divieto. Ma lei è morta da più di un anno

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