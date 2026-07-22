Muharemovic al Leeds ecco quanto guadagna la Juventus | le cifre ufficiali dell’operazione

Da juventusnews24.com 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un calciatore si trasferisce dal club italiano a quello inglese. La Juventus ha comunicato le cifre ufficiali dell’operazione, evidenziando un impatto economico positivo. La dirigenza ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti, che si riflettono sui conti del club. La cifra del trasferimento e la plusvalenza sono state rese note, mentre il nuovo ingaggio del giocatore al Leeds è stato confermato. La trattativa si è conclusa con un accordo che ha portato benefici finanziari alla società italiana.

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di Luca Fioretti Muharemovic al Leeds, ecco quanto guadagna la Juventus: la dirigenza esulta per l’impatto economico positivo generato dalla mossa del club di Premier. Le cifre. Il calciomercato estivo regala una splendida notizia alla  Juventus  grazie a un’operazione indiretta.  Tarik Muharemovic  si è trasferito a titolo definitivo dal Sassuolo al Leeds, e  questo passaggio ha generato un impatto economico estremamente positivo per le casse dei bianconeri. La dirigenza sorride per l’importante tesoretto incassato, che garantisce ampio respiro al bilancio e fornisce risorse da investire. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE La società aveva mantenuto una percentuale sulla futura rivendita del difensore, assicurandosi un diritto fondamentale al momento della precedente cessione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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