MR-9 – Operazione fantasma | dal Bangladesh un action mediocre – Recensione

Masud Rana, conosciuto con il nome in codice di MR-9, è il miglior agente del controspionaggio in Bangladesh, colui al quale i superiori si rivolgono quando le situazioni si complicano più del previsto. In MR-9 – Operazione fantasma il protagonista è incaricato di indagare sul piano dello spietato miliardario Roman Ross, che ha messo in piedi una rete criminale internazionale legata al mondo del narcotraffico. Costretto a fare squadra con gli uomini della CIA Duke e Paul, dopo che la missione iniziale si conclude non nel migliore dei modi, Rana si troverà coinvolto in un’indagine che lo condurrà anche oltreoceano, arrivando a stringere un’insolita alleanza con l’affascinante agente indiana Devi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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