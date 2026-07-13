Jessie, reduce da una dolorosa rottura col fidanzato, si trova in vacanza alle Hawaii insieme a un gruppo di amici nella speranza di superare quel momento difficile. La comitiva affitta un battello di proprietà del capitano Wally e si ferma su un atollo nel cuore dell’Oceano, ignara che da qualche tempo le acque locali siano teatro degli agguati di un gigantesco squalo bianco, che ha già fatto diverse vittime. Proprio il padre di una di queste, il rude pescatore Harlan, è pronto a tutto pur di vendicare la figlia divorata dal pescecane e a bordo del suo motoscafo decide di mettersi sulle tracce dell’animale killer. Nel frattempo in Maneater Jessie & Co. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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© Superguidatv.it - Maneater: un gigantesco squalo killer in un mediocre shark-movie – Recensione

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