Pedro Acosta ha dichiarato di voler lasciare la KTM per approdare alla Ducati, affermando di voler vincere e di non avere più tempo da perdere. La stagione 2026 della MotoGP prosegue con il prossimo Gran Premio di Silverstone, mentre molti piloti guardano già alle opportunità future per il 2027. Le dichiarazioni del pilota sono state rese note in un momento di discussione sulle possibili mosse di mercato nel campionato.

Pedro Acosta non le manda a dire. Mentre il Mondiale 2026 di MotoGp continua la sua marcia inesorabile verso la prossima tappa, con il mirino orientato verso il Gran Premio di Silverstone in Inghilterra, lo sguardo di tanti piloti volge al 2027 e alle nuove opportunità che potranno arrivare sul tavolo. Lo spagnolo classe 2004, visto da tantissimi come un predestinato, ha deciso di rompere il suo legame storico con la KTM per approdare nel team ufficiale della Ducati, dove troverà al suo fianco Marc Marquez. Le prospettive sono quelle di “apprendere” dal connazionale pluridecorato per poi provare a sferrare – nelle prossime stagioni – l’attacco al titolo iridato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - MotoGP, Pedro Acosta: “Via dalla KTM per la Ducati? Voglio vincere, non ho più tempo da perdere”

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MotoGP 2026 al via: Sfida Ducati vs Aprilia e Mercato Piloti

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