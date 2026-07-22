Morto sul lavoro tutti assolti Caduta fatale dalla scala nel cantiere di un b&b

Tutti assolti dall'accusa di omicidio colposo e violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro nel caso di un uomo di 50 anni morto cadendo da una scala in un cantiere di Fossamastra nel marzo 2021. L’incidente è avvenuto durante lavori di ristrutturazione di un bed and breakfast. Il processo riguardava le responsabilità dei responsabili del cantiere, che sono stati tutti prosciolti.

Dovevano rispondere dei reati di omicidio colposo e di violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro per la morte del cinquantenne Francesco Cecchettini avvenuta a marzo 2021 in un cantiere edile a Fossamastra durante un intervento di ristrutturazione di un bed and breakfast. Ieri mattina iI giudice del Tribunale spezzino Giovanni Maddaleni (nella foto) ha assolto Michele Pinto, proprietario dell’immobile in cui si verificò l’incidente mortale, Domenica Macheda titolare della struttura che commissionò il lavori di rifacimento del terrazzo e l’impresario edile di origine albanese Sokol Begaj difesi dagli avvocati del foro spezzino Daniele Caprara, Cristian Falconi e Davide Garbini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Due operai edili morti sul lavoro a Palermo: sono caduti dalla gru

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