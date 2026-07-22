Un bambino di quattro anni, di origini indiane, è morto domenica nel fiume Adda dopo essersi gettato in acqua dalla sponda di Truccazzano. La famiglia ha avviato una raccolta fondi per coprire le spese legate alla sua morte. La polizia sta indagando sull’accaduto, che si è verificato nel contesto di un episodio che ha coinvolto anche lo zio del bambino.

Una raccolta fondi a favore della famiglia del piccolo Gursahib, il bimbo indiano di 4 anni morto con lo zio domenica dopo essersi gettato nel fiume Adda dalla sponda truccazzanese. A promuoverla è la scuola materna della Fondazione asilo infantile che Gursahib aveva frequentato nell’anno scolastico che si è concluso a giugno. La Fondazione e i genitori della materna vogliono stringersi attorno alla famiglia, che vive a Rivolta d’Adda, e offrirle un sostegno economico affinché possa sostenere le spese di rimpatrio delle salme nel Paese d’origine dove dar loro l’ultimo saluto secondo il rito Sikh. "Rivolta ha davvero un cuore grande – afferma il CdA della Fondazione in una nota – e noi lo abbiamo sperimentato in più occasioni nel corso di questi anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morto nell’Adda. Raccolta fondi per Gursahib

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