Un operaio di 59 anni è morto nel Leccese dopo che un pannello si è rotto durante lavori di riparazione su una tettoia. L’uomo è caduto da circa sette metri di altezza. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta.

L’operaio era impegnato in alcuni lavori di riparazione su una tettoia, quando un pannello ha ceduto. L’uomo è precipitato da un’altezza di circa sette metri. In corso gli accertamenti della dinamica Un tragico incidente sul lavoro ha portato allamorte di un operaio di 59 anni. Nel primo pomeriggio a Galatone, in provincia di Lecce, alcuni operai erano impegnati in alcuni lavori di riparazione su una tettoia in lamiera e pannelli in PVC, all’interno della ditta Sud Segnal srl. Improvvisamente uno dei pannelli ha ceduto e il 59enne èprecipitato da un’altezza di circa sette metri. Secondo gli ultimi aggiornamenti, la vittima è Antonio Giustizieri, nato a Nardo’ e residente a Galatone. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Morte sul lavoro, nel leccese si rompe un pannello: deceduto operaio di 59 anni

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