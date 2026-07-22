Il ministro degli Interni ha dichiarato che le forze dell’ordine sono le istituzioni più apprezzate dagli italiani, secondo le indagini statistiche. Ha inoltre affermato che non hanno timore di nulla, senza fornire ulteriori dettagli. L’intervento è avvenuto durante una conferenza stampa a Roma, dedicata alla presentazione di un nuovo progetto di controllo con l’uso delle bodycam da parte degli operatori. Non sono stati menzionati ulteriori sviluppi o eventi specifici.

“Le forze dell’ordine sono le istituzioni, come si vede da tutte le indagini statistiche, al primo posto per gradimento degli italiani”. Così il ministro degli Interni Matteo Piantedosi, intervenendo a margine della conferenza stampa di presentazione ‘FS Security potenzia il controllo: bodycam a ogni operatore’ a Roma. “La maggioranza degli italiani sono persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio Paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si inverte l’onere della prova. Quando c’è qualcosa che riguarda l’azione delle forze dell’ordine se ne presume, da parte di alcuni, la non-legittimità”. “Noi non abbiamo timore di nulla – dice ancora Piantedosi – gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Morte Fakir, Piantedosi: Non abbiamo timore di nulla

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