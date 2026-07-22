Nuovi cortei si sono svolti a Napoli e Firenze dopo la morte di Fakir a Bologna. Durante le manifestazioni, sono state sventolate bandiere dei Carc e gridati slogan come «Polizia fascista», «Assassini» e «omicidio di Stato». Le proteste hanno coinvolto un’ampia parte dell’area antagonista, che ha espresso il proprio dissenso con manifestazioni pubbliche. Nessuna informazione sulla presenza di incidenti o arresti.

Lo slogan più gettonato: «Polizia fascista». Seguito da: «Assassini». E da «omicidio di Stato». La morte di Abderrahim Fakir a Bologna compatta l’area antagonista. Non solo per gli slogan. A Napoli durante una manifestazione partita da largo Berlinguer, a due passi da via Toledo, con terminal alla Prefettura, insieme alle bandiere palestinesi, di Potere al Popolo, di Je so’ Pazzo-ex Opg, dell’Usb, del Movimento migranti e rifugiati, sono comparse le bandiere dei Carc, acronimo di Comitati di appoggio alla resistenza per il comunismo.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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© Laverita.info - Morte Fakir, nuovi cortei a Napoli e Firenze. E spuntano le bandiere dei Carc

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