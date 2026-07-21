Fakir testate alle porte dei garage e morsi ai poliziotti prima dell’arresto

Da imolaoggi.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Domenica mattina, nel cortile di un palazzo in via Italo Svevo a Bologna, un uomo di 42 anni è stato colpito da una testata alle porte dei garage e ha morso un agente prima di essere arrestato. Durante l'intervento delle forze dell'ordine, sono stati segnalati comportamenti violenti da parte dell'uomo. Successivamente, è deceduto, ma le cause non sono state ancora rese note.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Domenica mattina, nel cortile di un palazzo di via Italo Svevo a Bologna, si è consumata la vicenda che ha portato alla morte del 42enne marocchino Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia. Secondo i residenti, l’uomo era una presenza abituale nella zona e quella mattina è stato visto fin dalle 9.30 mentre urlava frasi come “aiuto, chiamate un’ambulanza, la polizia”. In seguito, come riporta ilCorriere, si è seduto sulle scale di un giardinetto e si è sdraiato a terra. Con il passare delle ore il suo comportamento è apparso sempre più agitato. Diverse persone hanno chiamato i numeri di emergenza dopo averlo visto colpire con testate e calci le porte dei garage, mentre continuava a gridare che qualcuno voleva ucciderlo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Genova, pugni ai poliziotti e testate alla strada: arrestato marocchinoDopo aver lasciato gli uffici del giudice di pace, un uomo marocchino ha colpito con pugni alcuni agenti di polizia e si è scagliato contro la strada...

Brescia, distrugge vetrina dell’edicola e prende a testate i poliziotti: arrestato egizianoUn uomo di 19 anni, senza fissa dimora e con status di asilo politico, ha distrutto la vetrina di un’edicola e ha colpito con testate due agenti di...

Si parla di: Abderrahim Fakir, chi era il 42enne marocchino morto a Bologna. Il fratello: Un bonaccione; Bologna, prima azzanna gli agenti, poi… la verità sugli ultimi 38 minuti di Fakir | Libero Quotidiano.it.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web