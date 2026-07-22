La piscina comunale di Montecatini rimarrà chiusa almeno fino a settembre. Attualmente, ci sono due manifestazioni di interesse per la gestione della struttura, ma non è possibile affidarla temporaneamente durante l’estate a causa di problemi tecnici. La riapertura della piscina è prevista solo dopo aver risolto queste criticità.

Montecatini, 22 luglio 2026 – “In questo momento, abbiamo due manifestazioni di interesse per la nuova gestione della piscina comunale. Un affidamento provvisorio durante questa stagione estiva, a causa di motivi tecnici, non è fattibile”. Luca Bini, assessore ai lavori pubblici, esclude un’ipotesi di riapertura della struttura estiva, quest’ anno, anche solo per il mese di agosto e una parte di settembre. Lunedì sera, in consiglio comunale, era in programma la discussione dell’interrogazione presentata sulla vicenda dal consigliere di minoranza Andrea Bonvicini (Montecatini Terme-Il Futuro è nel nome). L’esponente dell’opposizione però non ha potuto prendere parte all’assemblea e la risposta dell’amministrazione è stata rimandata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montecatini, la piscina non riapre: “Impossibile sistemarla prima di settembre”

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