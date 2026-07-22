Durante un intervento in Bocconi, è stato detto che la storia di Milano come capitale morale è una bischerata, e si è commentato che la città avrebbe bisogno di un nuovo ’68, più autentico. La figura coinvolta non ha mai evitato di criticare, anche con toni duri, Milano e la sua borghesia, che ha descritto come conformista e poco incline al cambiamento. Ha anche ricordato di essere stato lasciato solo due volte: una per non aver sostenuto i comunisti e un’altra perché affermava che non facevano più paura.

Non gliele ha mai mandate a dire. E la rimbrottava, come si fa con chi s’ama troppo. Milano conformista, vedi la sua borghesia «che mi ha lasciato solo due volte: la prima, perché non stavo coi comunisti; la seconda, perché dicevo che i comunisti non facevano più paura». Milano un po’ snob, tipo «la storia della capitale morale, che è una bischerata». Milano bruttarella, «ma piena di bellezze nascoste che nasconde con pudore giansenista». E ai fornelli, poi, che disastro. «Invitato da amici milanesi, un giorno mi vidi servire un piatto di piselli, che riconobbi come tali solo dal color verde denso e bilioso. Come volume e consistenza, avevano quelli della biglia d’acciaio. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Montanelli e Milano, la galera fascista e la pallottola brigatista: «La storia della capitale morale è una bischerata». Quando disse in Bocconi: «È ora di fare un altro '68, però vero»

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