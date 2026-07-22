Monsterverse | il cast della nuova serie Apple TV si arricchisce con tre ingressi

Il cast della nuova serie Monsterverse su Apple TV si arricchisce di tre nuovi attori. La produzione, firmata Legendary, amplia l’universo dei Titani con nuovi ingressi nel cast. La serie, ancora in fase di sviluppo, rappresenta un’estensione della saga cinematografica e si inserisce nel catalogo della piattaforma streaming. Non sono stati comunicati dettagli sui ruoli o sulle date di uscita.

L’universo dei Titani noto come Monsterverse si espande ulteriormente sul piccolo schermo con un importante aggiornamento dedicato alla nuova produzione targata Legendary e Apple TV. Secondo Deadline, infatti, il cast del nuovo show televisivo incentrato sul giovane Colonnello Lee Shaw ha accolto tre nuovi volti d’eccezione: Corey Stoll, Ralph Ineson e Nyasha Hatendi. I tre attori entreranno nella serie come regular, affiancando il protagonista e produttore esecutivo Wyatt Russell, che torna a vestire i panni del personaggio già introdotto in Monarch: Legacy of Monsters. Sebbene i dettagli sui loro ruoli rimangano ancora top-secret, la produzione guidata dallo showrunner Joby Harold continua a definire la propria squadra di interpreti principali, che vede già confermati anche Millie Brady e Pilou Asbæk. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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MONSTERVERSE Just Changed EVERYTHING! Wyatt Russell Returns in New Apple TV Series

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