Prove di precisione e navigazione, ammirando alcuni fra i paesaggi più suggestivi della Puglia da una prospettiva insolita. Sarano questi gli ingredienti principali di Puglia Balloon cup 2026, la prima competizione internazionale di mongolfiere del Sud Italia, che sarà ospitata a Gravina in Puglia dal 24 al 29 agosto prossimi. Per sei giorni alcuni fra i migliori piloti italiani ed europei si sfideranno sui cieli della Murgia nella gara riconosciuta dalla Fai (Fédération aéronautique internationale) e dall'Aero club d'Italia, nel rispetto dei regolamenti internazionali della disciplina. Il tutto sotto lo stretto controllo di una giuria internazionale composta da direttori di gara, giudici Fai, scorer, target team e measurement team leader provenienti da diversi Paesi europei. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Mongolfiere in volo sui cieli di Puglia: dal 24 al 29 agosto a Gravina la «Balloon cup 2026», sfida tra i migliori piloti d'Europa

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