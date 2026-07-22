A tre anni dall'inizio del movimento MeToo nel settore della comunicazione, un nuovo rapporto rivela che una persona su quattro ha subito contatti indesiderati. Il 40% di chi ha vissuto queste esperienze ha lasciato l’agenzia di lavoro. Il dossier evidenzia come episodi di molestie, mobbing e discriminazioni siano ancora presenti nel settore, che aveva visto emergere le prime denunce tre anni fa a Milano.

Tre anni fa esplodeva a Milano il MeToo della comunicazione, con la denuncia di molestie sessuali, mobbing e discriminazioni nel mondo della pubblicità e delle agenzie di eventi. Chat riservate a soli uomini per esprimere pesanti apprezzamenti, frasi offensive sulle donne, giudizi sull’aspetto fisico di colleghe e stagiste, messe nel mirino anche da professionisti che hanno firmato storiche campagne pubblicitarie. Che cosa è cambiato da allora? Il collettivo Re:B, che in quel periodo fece emergere gli episodi pubblicando testimonianze e messaggi sui social, ha condotto una ricerca raccogliendo le risposte anonime di 149 persone, tra dipendenti e freelance, in diverse agenzie basate principalmente a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Molestie, dossier a tre anni dal MeToo. Per una su 4 contatti indesiderati. E il 40% ha abbandonato l’agenzia

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