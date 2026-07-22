All’Arena Teatro “Lucio Dalla” si svolge il quinto Tributo dedicato a due icone della musica italiana. Durante la serata, Amara e Simone Cristicchi si esibiscono in omaggio a cantanti che hanno vissuto e trovato ispirazione nel borgo etneo. La manifestazione vede protagonisti artisti che interpretano brani e ricordi legati a queste figure storiche del panorama musicale. La serata si concentra sulla celebrazione delle loro opere e del legame con il territorio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS All’Arena Teatro “Lucio Dalla” una serata dedicata alla musica e alla memoria. Milo si prepara a celebrare ancora una volta due grandi protagonisti della musica italiana che hanno scelto il borgo etneo come luogo di ispirazione e di vita. Domenica 9 agosto 2026 alle ore 21, l’ Arena Teatro “Lucio Dalla” di Milo ospiterà la quinta edizione del “Tributo a Franco Battiato e Lucio Dalla – Premio Caro Amico. Ti vengo a cercare”, evento organizzato dalla Pro Loco di Milo con la direzione artistica di Alfio Zappalà. La manifestazione, diventata negli anni uno degli appuntamenti culturali più importanti dell’estate siciliana, unisce musica, ricordo e valorizzazione del territorio, mantenendo vivo il legame tra Milo e due artisti considerati simboli della canzone d’autore italiana. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Milo celebra Battiato e Dalla: Amara e Simone Cristicchi protagonisti del quinto Tributo

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