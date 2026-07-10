Al via la 17ª edizione del festival “Le Parole della Montagna” a Smerillo, in provincia di Fermo, dal 17 al 19 luglio. L’evento si concentra sul tema del “soccorso” e vede la partecipazione di ospiti come Simone Cristicchi e Simone Moro. La manifestazione, dedicata alla cultura montana, si svolge nel piccolo borgo e prevede interventi, incontri e performance legate alla tematica centrale.

Quest’anno è dedicato al ‘soccorso’ e si svolge da venerdì 17 a domenica 19 luglio a Smerillo (piccolo borgo in provincia di Fermo) il Festival culturale ‘Le Parole della Montagna’, manifestazione giunta alla sua 17° edizione. L’evento, presentato ufficialmente mercoledì alla Camera dei Deputati a Roma ha illustrato una settimana intensa da vivere nel segno della riflessione. Il prestigioso cartellone vanta una parata di ospiti di primo piano del panorama scientifico, filosofico e artistico nazionale, capaci di sviscerare il tema del soccorso da molteplici prospettive. La prima anteprima del festival si è svolta a Monte San Martino (4 luglio), con il teologo Paolo Gamberini e l’astrofisico Marco Castellani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Simone Cristicchi e Simone Moro al ’Le Parole della Montagna’ 26

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