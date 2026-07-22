Il Napoli ha speso oltre 20 milioni di euro per l’acquisto di Milinkovic-Savic e ora chiede almeno 15 milioni di euro per la sua cessione. La squadra di Allegri si prepara a sfidare l’Arezzo in una partita prevista per le 18. I giorni sono caratterizzati anche da discussioni di mercato e trattative in corso.

Il Napoli di Massimiliano Allegri sta per scendere in campo contro l’Arezzo (ore 18). Ovviamente sono giorni importanti anche e soprattutto in sede di calciomercato. Il Napoli deve vendere, anche un portiere e cioè Milinkovic-Savic. Napoli, Premier League ipotesi più probabile per Milinkovic-Savic. Del portiere serbo scrive Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb.com: “Per quanto riguarda la porta, è sempre più probabile la cessione di Milinkovic-Savic. Il numero uno serbo arrivato appena un anno fa dal Torino per una cifra superiore ai 20 milioni di euro ha mercato soprattutto all’estero”. Il giornalista poi conclude il suo articolo così: “La Premier potrebbe essere la soluzione più giusta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Ilnapolista.it - Milinkovic-Savic, il Napoli lo ha pagato più di 20 milioni. Ne chiede almeno 15 per venderlo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Napoli - Como Milinkovic Savic spacca la traversa sul rigore!!!

Notizie e thread social correlati

Su Milinkovic-Savic c’è l’Hull City, il Napoli vuole almeno 15 milioniL'Hull City ha mostrato interesse per Vanja Milinkovic-Savic, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport.

Il Napoli ha offerto 15 milioni per Norton-Cuffy ma il Genoa ne chiede 20Il Napoli ha presentato un'offerta di 15 milioni di euro per il difensore del Genoa, che ha invece richiesto 20 milioni.

Temi più discussi: Napoli, la richiesta per Milinkovic-Savic: dalla Premier ci provano; Calciomercato Napoli, l'ultima idea porta allo scambio: Milinkovic-Savic al Tottenham per Vicario; NAPOLI-TOTTENHAM, PRENDE QUOTA LO SCAMBIO MILINKOVIC-SAVIC-VICARIO; TRIBUNA.COM * SERIE A: MILINKOVIC-SAVIC IN USCITA DAL NAPOLI: UNO SCAMBIO PUÒ FACILITARE L'ADDIO AGLI AZZURRI.

TMW - Ceccarini: Napoli, mercato all'estero per Milinkovic-Savic, il club che si è mosso con più determinazione è l’Hull City, le ultime ift.tt/jz75WLi x.com

Napoli, giocatore vicino all’addio: ADL fissa il prezzoNelle ultime ore non si fa che parlar altro. Vanja Milinkovic-Savic è sempre più vicino a dire addio al Napoli. dailynews24.it

Milinkovic-Savic può partire: c'è la Premier, il Napoli ha fissato il prezzoPer il capitolo portieri in casa Napoli prende sempre più quota l'ipotesi di una cessione di Vanja Milinkovic-Savic ... tuttonapoli.net