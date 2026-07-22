Milano voleva dirottare ai clan soldi confiscati | autista dei gip indagato stava per trasferire 980 mila euro del Fondo unico di giustizia

Notizia in breve

Un autista dei giudici indagato avrebbe tentato di trasferire circa 980 mila euro del Fondo unico di giustizia, destinati ai beni confiscati alla criminalità organizzata. La somma, che si trovava su un conto bancario, sarebbe stata rivolta ai clan di ‘ndrangheta. L’indagine ipotizza che l’autista volesse dirottare i soldi, che erano stati confiscati dallo Stato, per finanziare attività criminali. La procura sta verificando i dettagli del trasferimento e le eventuali responsabilità.