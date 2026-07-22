Milano stupra minorenne conosciuta sul web | obbligo di dimora per un 22enne

Notizia in breve

Un ragazzo di 22 anni è stato posto agli arresti domiciliari dopo aver incontrato una minorenne di 16 anni, con cui si era conosciuto su Instagram. I due si sono incontrati fuori da un supermercato nella periferia sud di Milano e hanno proseguito a piedi fino a un parco nelle vicinanze. La ragazza ha subito una violenza sessuale, e l’indagine ha portato all’adozione della misura restrittiva per il giovane.