Francesco Silvestro di Forza Italia indagato per la presunta violenza sessuale in Senato Lui nega | Io bello lei normale poi chiede scusa

Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia, è stato iscritto al registro degli indagati dopo la denuncia sporta da un'imprenditrice di 52 anni, che ha raccontato di aver subito una presunta violenza sessuale nello studio del politico nel palazzo di San Luigi de' Francesi. Silvestro ha subito. 🔗 Leggi su Today.it

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Bufera in Senato, donna denuncia senatore Francesco Silvestro per presunta violenza sessualeUn senatore di Forza Italia è stato denunciato da una donna di 52 anni per presunta violenza sessuale.

Francesco Silvestro, la Repubblica: «Indagato il senatore di Forza Italia con l’ipotesi di violenza sessuale»La Procura di Roma ha aperto un’indagine sul senatore di Forza Italia, accusato da una donna di 52 anni di violenza sessuale.

Temi più discussi: Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia accusato di violenza sessuale da una imprenditrice. Lui nega: Stupito e dispiaciuto. La Russa: Avviare accertamenti; Una donna denuncia il senatore di Forza Italia Silvestro: Costretta a un atto sessuale nel suo ufficio. Lui nega; Francesco Silvestro (FI) nega le accuse di violenza sessuale: Denunci pure, ci divertiremo. Io un bel ragazz…; La denuncia: Violentata dal senatore Silvestro nel suo studio. Lui respinge le accuse.

Chi è Francesco Silvestro, il senatore di Forza Italia accusato di violenza sessuale ift.tt/OaLNtPf x.com

Chi è Francesco Silvestro, il senatore di Forza Italia accusato di violenza sessualeUn’accusa, pesante, di violenza sessuale. Ad avanzarla un’imprenditrice, che ha denunciato Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia e presidente della Commissione parlamentare per le Questioni re ... affaritaliani.it

Indagato per violenza sessuale il senatore Francesco Silvestro di Forza Italia. Coinvolto anche un carabiniereStando a Repubblica, nell'inchiesta sarebbe coinvolto anche il carabiniere Antonio P., indagato per tentata violenza privata ... affaritaliani.it