Una donna incinta si è recata in ospedale a causa di un malessere diffuso. È stata diagnosticata una lacerazione dell’aorta, un’arteria principale del corpo. È stato eseguito un intervento chirurgico complesso per riparare l’aorta e salvare sia la madre sia il feto. L’operazione si è conclusa con successo, e anche il parto è stato effettuato senza complicazioni. L’intervento è stato condotto presso una struttura ospedaliera della zona di Milano Niguarda.

Un accesso in ospedale di una donna incinta per un malessere diffuso, la diagnosi della lacerazione dell'aorta, la principale arteria del corpo, il complicato intervento per salvare la paziente e il feto che porta in grembo. Infine la buona notizia: l'operazione ha avuto successo. La donna si trovava alla 22esima settimana di gravidanza. L'ospedale che l'ha presa in carico è il Niguarda, con una squadra di ginecologi, cardiochirurghi e neonatologi ad assisterla, una volta scoperta la disseccazione acuta dell'aorta. La decisione è stata di operarla con il feto in utero, in modo da far proseguire la gestazione il più possibile. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Milano Niguarda, donna incinta operata con il figlio in utero per distaccamento dell'aorta. L'intervento e il parto hanno avuto esito positivo

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