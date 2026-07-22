Una ragazza di 16 anni ha confessato di essere stata violentata da un ragazzo con cui aveva scambiato messaggi su Instagram e deciso di incontrarsi vicino a casa sua a Milano. La giovane, in lacrime, ha raccontato di essere stata stuprata durante quell’incontro. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto e raccogliere eventuali prove.

Milano, 22 luglio 2026 – Il contatto via Instagram. Lo scambio di messaggi per conoscersi. La decisione di vedersi di persona, non lontano dall’abitazione della ragazza, una sedicenne italiana che vive con i genitori a Milano. L’incontro davanti a un supermercato e la passeggiata insieme fino al parco. Lì i due si scambiano qualche bacio, in maniera consenziente da parte di entrambi. Lui pretende altro, ma lei è categorica e lo ripete più volte, come spiegherà a chi le è più vicino e come metterà nero su bianco nella denuncia: “Non voglio fare queste cose! Non voglio!”. Lui non si ferma e abusa dell’adolescente appena conosciuta, costringendola a subire un rapporto sessuale contro la sua volontà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Milano, l’incontro romantico si trasforma in un incubo. La confessione in lacrime di una sedicenne: “Quel ragazzo mi ha stuprata...”

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