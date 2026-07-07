Un giocatore del Milan ha subito un infortunio durante la partita con la nazionale. La notizia si aggiunge alle recenti trattative di mercato, tra cui l'interesse della Roma per un attaccante del club e due cambi di formazione in difesa. La giornata ha portato diverse novità che coinvolgono le strategie di mercato e le condizioni dei giocatori. La situazione resta da monitorare per eventuali aggiornamenti ufficiali.

La mattinata di oggi, martedì 7 luglio 2026, ha letteralmente infiammato l'attualità e le dinamiche di calciomercato in casa Milan. Tra verdetti del campo internazionale e retroscena di trattative caldissime, la dirigenza di Via Aldo Rossi si trova a dover gestire contemporaneamente una pesante tegola dall'infermeria e una profonda ristrutturazione della rosa da mettere a disposizione del nuovo tecnico Rúben Amorim. Ecco a voi, dunque, le Top News selezionate e analizzate per voi dalla redazione di ' PianetaMilani.it '. Tegola Pulisic: infortunio al Mondiale ed eliminazione per gli USA. La notizia più dolorosa della notte arriva direttamente dai campi del Mondiale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan Top News: infortunio Pulisic in Nazionale, intreccio Leão-Roma e il doppio ribaltone in difesa

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ETERNO MODRIC 41 anni e vuole rischiare TUTTO: Leão e gli altri imparino!

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