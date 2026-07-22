Il Milan ha annunciato ufficialmente che non acquisterà il trequartista di piede mancino desiderato, che preferisce giocare sulla corsia destra e poi accentrarsi per tirare. La ricerca del giocatore resta una delle priorità più importanti, ma al momento non ci sono accordi o trattative in corso. I tifosi rossoneri devono quindi accontentarsi di questa decisione, che ha spento il sogno di rafforzare l’attacco con quel profilo specifico.

La ricerca di un trequartista di piede mancino che ami gravitare sulla corsia di destra per poi accentrarsi e calciare rimane una delle priorità assolute per il nuovo Milan. Questo specifico identikit tattico è l'elemento chiave che manca per completare il modulo 3-4-2-1 di Rúben Amorim. Nelle ultime settimane, diverse indiscrezioni di calciomercato avevano alimentato la fantasia dei tifosi inserendo il club rossonero tra le big europee interessate a Phil Foden del Manchester City. I retroscena degli intermediari e l'accostamento al Milan. Le voci di un possibile addio al calcio inglese erano supportate da elementi contrattuali precisi: il talento classe 2000 si trovava a meno di dodici mesi dalla scadenza del suo accordo precedente (fissata al 30 giugno 2027). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, sfuma il sogno di mezza estate: c'è l'annuncio ufficiale che gela i tifosi rossoneri

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