Milan rivoluzione in difesa | questi gli scenari futuri per De Winter e Tomori

Il Milan sta pianificando un profondo restyling del reparto difensivo durante questa sessione di calciomercato. De Winter e Tomori sono al centro delle nuove strategie, con possibili cambi di ruolo o cessione. La linea difensiva rossonera cambierà rispetto alla passata stagione, seguendo nuove direttive tecniche e societarie. Nessun dettaglio sui tempi o sui possibili sostituti, ma le decisioni riguardano principalmente i giocatori coinvolti in questa fase di mercato.

Il reparto difensivo del Milan si appresta a vivere un profondo e strutturato restyling in questa sessione estiva di calciomercato. La fisionomia della retroguardia rossonera cambierà radicalmente rispetto all'ultima stagione sportiva per adattarsi alle nuove linee guida della società e dello staff tecnico. Al gruppo di centrali attualmente a disposizione si è già unito ufficialmente lo spagnolo classe 2000 Mario Gila, prelevato dalla Lazio attraverso un investimento complessivo di 30 milioni di euro, suddivisi in 27,5 milioni di base fissa e 2,5 milioni di bonus. La difesa a tre di Rúben Amorim: i motivi del doppio colpo. Nonostante l'importante sborso finanziario per l'ex centrale biancoceleste, la dirigenza di via Aldo Rossi è intenzionata a regalare un ulteriore rinforzo per il reparto arretrato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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MILAN, RIVOLUZIONE IN DIFESA: ADDIO TOMORI INÁCIO E DIOMANDE NEL MIRINO

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