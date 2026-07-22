Ricci è stato inserito nella lista dei giocatori in partenza dal Milan durante la sessione estiva di calciomercato. È già arrivata una proposta da un club italiano per l'acquisto del calciatore. La società sta valutando le offerte e le possibilità di cessione. Nessuna decisione ufficiale è stata comunicata e si attende ulteriori sviluppi nelle prossime settimane. La finestra di mercato rimane aperta fino alla fine di agosto.

La sessione estiva di calciomercato del Milan si preannuncia caldissima non solo sul fronte delle entrate, ma anche e soprattutto in uscita. Oltre ai dossier caldi che riguardano le cessioni di Pervis Estupiñán (in forte trattativa con l'Aston Villa) e di Rafael Leão, la dirigenza di Via Aldo Rossi si trova a gestire la situazione legata a Samuele Ricci. Il centrocampista azzurro è ufficialmente inserito nella lista dei partenti. Le gerarchie di Rúben Amorim: la mediana a due esclude Ricci. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, la decisione è legata a precise motivazioni di natura tecnico-tattica. Con l'avvento del nuovo allenatore Rúben Amorim e il passaggio definitivo al modulo 3-4-2-1, gli spazi al centro della mediana si sono notevolmente ridotti, prevedendo soltanto due interpreti centrali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Ricci finisce sulla lista dei partenti: c'è già una proposta da un club italiano

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