Milan piano cessioni da 100 milioni | la lista dei possibili partenti e il bivio Rafa Leao
Il Milan sta preparando un piano di cessioni per circa 100 milioni di euro, con una lista di giocatori pronti a lasciare il club. La strategia si concentra su calciatori considerati fuori dai piani futuri e pronti a essere venduti. Tra le possibili partenze, ci sono alcuni elementi chiave, mentre si discute anche sulla posizione di un attaccante in bilico tra restare e partire. La decisione finale sul futuro di un altro giocatore dipende da un bivio tra rinnovo e cessione.
Il mercato del Milan, dopo aver fatto solamente colpi in entrata, si sta scaldando anche per quanto riguarda la parte legata alle cessioni. La dirigenza rossonera infatti, ha già le idee molto chiare legate ai giocatori che non rientrano più nei piano futuri del club. Dalle loro cessioni, infatti, la dirigenza vorrebbe ricavare un vero. proprio tesoretto da reinvestire per regalare ulteriori innesti ad Amorim. Calciomercato Milan, si sbloccano le cessioni: ecco chi può partire. Tra coloro che potrebbero abbandonare il club rossonero, figurano anche elementi che nella scorsa stagione venivano visti come possibili 'pilastri' come, ad esempio, Fofana e Rafa Leao. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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Milan Flash - Le cessioni porteranno più di 100 mln
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