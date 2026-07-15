Milan piano cessioni da 100 milioni | la lista dei possibili partenti e il bivio Rafa Leao

Notizia in breve

Il Milan sta preparando un piano di cessioni per circa 100 milioni di euro, con una lista di giocatori pronti a lasciare il club. La strategia si concentra su calciatori considerati fuori dai piani futuri e pronti a essere venduti. Tra le possibili partenze, ci sono alcuni elementi chiave, mentre si discute anche sulla posizione di un attaccante in bilico tra restare e partire. La decisione finale sul futuro di un altro giocatore dipende da un bivio tra rinnovo e cessione.