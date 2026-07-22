Milan Ricci finisce nel mirino dell’Atalanta | la situazione

Da calciomercato.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il centrocampista originario di Pontedera potrebbe a sorpresa salutare il club rossonero nelle prossime settimane.  Il 3 luglio 2025 si trasferiva dal Torino al Milan per 23 milioni di euro più 2 di bonus, ma il primo anno di Samuele Ricci non è stato esaltante e adesso non è escluso un suo addio al club rossonero. Il nuovo tecnico Amorim sembra preferirgli calciatori con altre caratteristiche e, dunque, la situazione va monitorata con grande attenzione. Milan, la conferenza di presentazione di Ricci: seguila LIVE (MilanTv) – Calciomercato.it Nelle ultime ore – secondo alcune informazioni in nostro possesso – anche l’ Atalanta avrebbe chiesto informazioni sul conto di Ricci: il classe 2001 di Pontedera non è considerato incedibile dalla società e potrebbe fare le valigie per una cifra compresa tra i 18 e i 20 milioni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

milan ricci finisce nel mirino dell8217atalanta la situazione
© Calciomercato.it - Milan, Ricci finisce nel mirino dell’Atalanta: la situazione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Jashari e Ricci nel mirino dell’Atalanta, valutazioni in corso in casa MilanL'Atalanta sta valutando l'acquisto di Ardon Jashari e Samuele Ricci per la prossima stagione.

Calciomercato, occhio all’Atalanta: nel mirino Jashari e Ricci. I dettagli da PedullàL'Atalanta sta valutando nuovi acquisti nel mercato di gennaio, concentrandosi su Jashari e Ricci.

Temi più discussi: Braconi eletto segretario Pd Marche, Ricci 'finisce era delle divisioni'; TRIBUNA.COM * SERIE A: NON SOLO RICCI, IN DUBBIO ANCHE FOFANA E LOFTUS-CHEEK: LE ULTIME SUL MERCATO IN USCITA DEL MILAN; Inghilterra-Argentina 1-2, pagelle e tabellino: Messi inventa nel finale, Lautaro decisivo, Kane e Bellingham non pervenuti, non basta Pickford; Milan, Ricci non è adatto al gioco di Amorim e finisce sul mercato: proposto alla Juventus, Sarri lo vuole all'Atalanta. Le soluzioni.

milan ricci finisce nelMilan, Ricci finisce nel mirino dell’Atalanta: la situazioneIl centrocampista originario di Pontedera potrebbe a sorpresa salutare il club rossonero nelle prossime settimane ... calciomercato.it

milan ricci finisce nelMilan, Ricci non è adatto al gioco di Amorim e finisce sul mercato: proposto alla Juventus, Sarri lo vuole all'Atalanta. Le soluzioniPer caratteristiche tecniche e concorrenza, Ricci non è una prima scelta di Amorim: ecco cosa può cambiare sul mercato ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web