Milan Ricci finisce nel mirino dell’Atalanta | la situazione

Il centrocampista originario di Pontedera potrebbe a sorpresa salutare il club rossonero nelle prossime settimane. Il 3 luglio 2025 si trasferiva dal Torino al Milan per 23 milioni di euro più 2 di bonus, ma il primo anno di Samuele Ricci non è stato esaltante e adesso non è escluso un suo addio al club rossonero. Il nuovo tecnico Amorim sembra preferirgli calciatori con altre caratteristiche e, dunque, la situazione va monitorata con grande attenzione. Milan, la conferenza di presentazione di Ricci: seguila LIVE (MilanTv) – Calciomercato.it Nelle ultime ore – secondo alcune informazioni in nostro possesso – anche l’ Atalanta avrebbe chiesto informazioni sul conto di Ricci: il classe 2001 di Pontedera non è considerato incedibile dalla società e potrebbe fare le valigie per una cifra compresa tra i 18 e i 20 milioni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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