Il Galatasaray ha manifestato interesse per Pulisic, oltre a Leao. Il Milan ha comunicato una posizione chiara sulla situazione dei propri calciatori, molti dei quali devono ancora rientrare al centro sportivo dopo i Mondiali 2026. Il team rossonero sta lavorando a Milanello, mentre Ruben Amorim non ha ancora a disposizione tutti i giocatori più importanti della rosa.

Il Milan è al lavoro a Milanello: Ruben Amorim non ha ancora a disposizione tutti i giocatori. Anzi, i più importanti della rosa rossonera devono ancora tornare al centro sportivo dopo i Mondiali 2026. Tra questi anche Pulisic: l'esterno rossonero è stato eliminato con gli Stati Uniti. L'attaccante si è fatto male e dovrebbe rientrare poco prima del debutto stagionale ufficiale del Milan contro il Torino. promowebapp Galatasaray su Christian Pulisic: la posizione di Cardinale. Oltre al campo, ci sono tante voci di mercato intorno al numero 11 rossonero. Come scrive Tuttomercatoweb, il Galatasaray continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un colpo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Non solo Leao, il Galatasaray punta anche Pulisic: il Milan ha una posizione chiara

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Offertona per Leao: 10 milioni a stagione. Ma Rafa non apre al trasferimentoSecondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’unico club a essersi interessato seriamente a Leao è il Galatasaray. milannews.it

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