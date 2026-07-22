Un centrocampista belga valutato 20 milioni di euro è già stato scelto per lasciare il club. La società ha affidato a un’agenzia il compito di gestire l’addio immediato. Nel frattempo, i dirigenti stanno lavorando alle uscite per facilitare l’arrivo di nuovi giocatori. Gli scout sono attivi in Scozia, concentrandosi su un profilo di livello internazionale. La trattativa per la cessione sta procedendo verso la conclusione.

Il casting per la nuova mediana del Milan si arricchisce di un profilo internazionale di primissimo piano. Mentre la dirigenza rossonera lavora intensamente sul fronte delle uscite per sbloccare l'arrivo di nuovi giocatori, gli scout di Via Aldo Rossi hanno acceso i riflettori sulla Premiership scozzese. Il nome nuovo sul taccuino della dirigenza è quello di Arne Engels, talentuoso centrocampista belga in forza al Celtic Glasgow. Classe 2003, il ventiduenne di Dendermonde è reduce da una stagione straordinaria in Scozia, culminata con la conquista del Double nazionale. Le sue prestazioni hanno attirato le attenzioni dei principali top club europei, scatenando una vera e propria asta internazionale che vede coinvolta anche la Serie A. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, occhi sul nuovo gioiello belga da 20 milioni: ha già scelto l'agenzia per l'addio immediato

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