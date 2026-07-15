Milan cambia il futuro di Jashari? Tutto dipenderà da Modric

Il futuro di Jashari al Milan dipende da una decisione legata a Modric. Al momento, il giocatore è in attesa di sviluppi che possano determinare il suo ruolo nel club. La società sta valutando diverse opzioni, ma nulla è ancora definito. La situazione rimane in sospeso, con l'esito che potrà influenzare il suo percorso nel prossimo mercato. Jashari continua ad allenarsi con il gruppo, in attesa di eventuali annunci ufficiali.

Il mercato del Milan vive di grandi sogni e trattative infuocate, ma Milanello c'è un mercato interno fatto di giocatori in cerca di rilancio. Tra i nomi il cui futuro resta ancora da decifrare spicca senza dubbio quello di Ardon Jashari. Milan, problema Modric per Jashari?. Arrivato in rossonero la scorsa estate dal club Bruges al termine di una lunghissima telenovela di mercato, il centrocampista Svizzero ha vissuto un anno decisamente in salita: da un lato un infortunio pesante che ha frenato l'adattamento, dall'altro una barriera tecnica insormontabile. Una volta recuperata la condizione fisica, il centrocampista svizzero si è scontrato con la realtà: nel suo ruolo c'era già un padrone, Luka Modri?, che si è rivelato un perno inamovibile dello scacchiere rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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