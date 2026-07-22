Il Milan ha iniziato da poco il ritiro estivo, con allenamenti intensi e partitelle molto competitive. Durante le sessioni, si nota un modulo tattico che valorizza Nkunku. Il team si prepara anche con partite di allenamento molto tirate e si discute del ruolo di Cissé, ancora avvolto nel mistero. La squadra partirà sabato per Glasgow, dove affronterà un'amichevole con il Celtic, prima di proseguire la tournée in Australia.

Il Milan lavora da poco più di una settimana e a breve inizierà a girare il mondo. Sabato sarà a Glasgow per un'amichevole con il Celtic, poi volerà in Australia per la tournée. Tre amichevoli in programma: il 5 agosto con l'Inter a Perth, l'8 agosto con il Chelsea a Giacarta, il 15 agosto con il Manchester United a Breslavia (in polacco, Wroclaw). I primi giorni però, da tradizione, sono a Milanello. Proviamo a capire che cosa sta succedendo. Tutto. Amorim preferisce fare un gol in più, non prenderne uno in meno, e non ama il 3-5-2. Il suo sistema di gioco è il 3-4-2-1. Significa che vedremo un Milan più intenso, probabilmente meno attento in difesa, con più voglia di prendere rischi e di costruire dal basso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Milan, i segreti del ritiro: il modulo che esalta Nkunku, partitelle tiratissime, il mistero Cissé

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