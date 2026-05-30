Il giovane calciatore Alphadjo Cissè, acquistato dal Milan a gennaio, attualmente gioca in prestito al Catanzaro. In un'intervista ha dichiarato di aver sempre desiderato vestire la maglia rossonera sin dai primi anni di calcio. La sua permanenza con il club lombardo è ancora in fase di definizione, mentre continua a disputare partite con il team calabrese. Non sono stati annunciati dettagli sulla durata del prestito o sui piani futuri del club.

Il verdetto è arrivato: il Monza torna in Serie A, lasciando il Catanzaro con una grandissima amarezza in bocca. Tra i protagonisti più attesi del match dei playoff, costretto ai box a causa di un brutto infortunio, c'è sicuramente Alphadjo Cissè. Il calciatore, di proprietà del Milan, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia al termine del match. "Abbiamo fatto una grande stagione, ho sempre seguito la squadra (è infortunato, ndr). Arrivare qui è una cosa che nessuno pensava e, nonostante tutto, siamo contenti di aver giocato la finale. Il mio infortunio? Non è stato facile all'inizio. Abbandonare la squadra e finire la stagione in anticipo non è mai bello, ho cercato di sostenerli, sapevo fosse fatta per loro questa finale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cissè e il Milan: “Un sogno che si realizza. E’ una cosa che voglio dai primi calci”

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