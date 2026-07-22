Milan Camarda pronto a rinnovare | ecco la data della firma | PM News

Come appreso dalla nostra redazione, nella giornata di domani, giovedì 23 luglio, Francesco Camarda firmerà un rinnovo di contratto con il Milan fino al 30 giugno 2031. Un'operazione analoga a quella recentemente conclusa per Christian Comotto, che conferma la volontà di tutelare il patrimonio giovanile del club ed evitare nuovi casi Liberali. Milan, il percorso di Camarda. I numeri di Camarda nel settore giovanile rossonero hanno creato aspettative fuori dal comune su di lui, ma l'impatto con il calcio professionistico è stato più complicato del previsto. Dopo essere diventato il più giovane esordiente nella storia della Serie A il 25 novembre 2023 (a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni), l'attaccante classe 2008 ha collezionato 16 presenze in prima squadra con il Milan fino tra il 2023 e il 2025. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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