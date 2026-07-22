Milan Camarda pronto a rinnovare | ecco la data della firma | PM News
Domani, giovedì 23 luglio, Francesco Camarda firmerà un rinnovo di contratto con il Milan. La firma prolungherà il contratto fino al 30 giugno 2031. La notizia è confermata da fonti vicine alla società. Camarda, attualmente in prestito, continuerà a far parte del club anche nelle prossime stagioni. La firma si svolgerà presso la sede del club, senza ulteriori dettagli pubblicati.
Come appreso dalla nostra redazione, nella giornata di domani, giovedì 23 luglio, Francesco Camarda firmerà un rinnovo di contratto con il Milan fino al 30 giugno 2031. Un'operazione analoga a quella recentemente conclusa per Christian Comotto, che conferma la volontà di tutelare il patrimonio giovanile del club ed evitare nuovi casi Liberali. Milan, il percorso di Camarda. I numeri di Camarda nel settore giovanile rossonero hanno creato aspettative fuori dal comune su di lui, ma l'impatto con il calcio professionistico è stato più complicato del previsto. Dopo essere diventato il più giovane esordiente nella storia della Serie A il 25 novembre 2023 (a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni), l'attaccante classe 2008 ha collezionato 16 presenze in prima squadra con il Milan fino tra il 2023 e il 2025. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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