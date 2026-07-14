Milan Riso e Mecacci in sede | al lavoro per definire i rinnovi di Comotto e Camarda | PM News

Il Milan sta lavorando per rinnovare i contratti di Comotto e Camarda, secondo fonti interne. La società sta definendo gli accordi con i due giocatori, che sono tra le giovani promesse del settore giovanile. La strategia del club include anche il rafforzamento del settore giovanile, oltre alle operazioni di mercato per i talenti provenienti dall’estero. La discussione sui rinnovi si svolge presso la sede del club, coinvolgendo i rappresentanti dei calciatori e i dirigenti.

La linea verde del Milan non si ferma solamente all'acquisto dei migliori talenti in giro per il mercato europeo, ma passa prima di tutto anche dalla blindatura di quelli recenti in casa. Nella giornata di oggi, gli agenti Beppe Riso e Marianna Mecacci sono stati visti presso la sede di via Aldo Rossi. Milan, in arrivo i rinnovi di Comotto e Camarda. Si tratta del secondo incontro a Casa Milan nel giro di pochissimi giorni, dopo il primo summit andato in scena verso i primi di luglio con i vertici della nuova dirigente. Un segnale inequivocabile di come le parti stiano premendo sull'acceleratore per chiudere il tutto il prima possibile. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, l'obiettivo di questo incontro è definire i dettagli per i rinnovi di contratto di Camarda e Comotto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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