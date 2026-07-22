Migranti l’errore di Patronaggio è giuridico

Un giudice ha dichiarato che l’errore di Patronaggio riguarda un aspetto giuridico. In una dichiarazione pubblica, si afferma che i diritti dei migranti non devono essere sacrificati per le esigenze di sicurezza dello Stato. La posizione sottolinea la necessità di rispettare i diritti fondamentali anche in contesti di sicurezza. La discussione riguarda la corretta applicazione delle norme legali e il rispetto delle garanzie costituzionali.

«Va affermato con forza un principio essenziale dell’attuale dibattito pubblico: le esigenze di sicurezza dello Stato non possono comprimere i diritti fondamentali dei migranti». Secondo quanto si apprende da La Verità del 20 luglio scorso, queste parole sono contenute nell’articolo redatto per la rivista Vita dal magistrato dott. Luigi Patronaggio, noto per avere a suo tempo promosso il procedimento penale a carico di Matteo Salvini per il presunto reato di sequestro di persona di alcuni «migranti» cui era stato vietato lo sbarco in porti italiani.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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