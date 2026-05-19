E’ un errore formale giuridico e di etichetta definire un ex colonnello o un ex maresciallo
Recentemente, è stato evidenziato come sia un errore formale, giuridico e di etichetta chiamare un ex colonnello o un ex maresciallo con tali appellativi. Questa distinzione, infatti, riguarda aspetti burocratici, statutari e di protocollo, e non può essere semplicemente sostituita con termini generici. La questione si inserisce in un dibattito più ampio sulla corretta rappresentazione delle cariche militari e sui modi appropriati di rivolgersi a coloro che hanno ricoperto ruoli di alto livello nelle forze armate.
Premetto che la gerarchia dei militari in servizio attivo in Italia è un sistema strutturato che ordina il personale in base al grado, responsabilità e anzianità, definendo i rapporti di subordinazione e comando. I gradi militari, una volta acquisiti, sono riconosciuti per sempre, anche se il rapporto gerarchico attivo cessa con il congedo. Purtroppo si verifica spesso che quando un militare non è più in servizio attivo, i giornali e i mezzi di comunicazione tendono spesso a presentarlo come, per esempio, “ex generale”, “ex colonnello” o “ex maresciallo”. Una formula apparentemente innocua, ma che rivela una scarsa conoscenza della normativa italiana e, soprattutto, un profondo errore concettuale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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