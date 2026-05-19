E’ un errore formale giuridico e di etichetta definire un ex colonnello o un ex maresciallo

Recentemente, è stato evidenziato come sia un errore formale, giuridico e di etichetta chiamare un ex colonnello o un ex maresciallo con tali appellativi. Questa distinzione, infatti, riguarda aspetti burocratici, statutari e di protocollo, e non può essere semplicemente sostituita con termini generici. La questione si inserisce in un dibattito più ampio sulla corretta rappresentazione delle cariche militari e sui modi appropriati di rivolgersi a coloro che hanno ricoperto ruoli di alto livello nelle forze armate.

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Premetto che la gerarchia dei militari in servizio attivo in Italia è un sistema strutturato che ordina il personale in base al grado, responsabilità e anzianità, definendo i rapporti di subordinazione e comando. I gradi militari, una volta acquisiti, sono riconosciuti per sempre, anche se il rapporto gerarchico attivo cessa con il congedo. Purtroppo si verifica spesso che quando un militare non è più in servizio attivo, i giornali e i mezzi di comunicazione tendono spesso a presentarlo come, per esempio, “ex generale”, “ex colonnello” o “ex maresciallo”. Una formula apparentemente innocua, ma che rivela una scarsa conoscenza della normativa italiana e, soprattutto, un profondo errore concettuale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - E’ un errore formale, giuridico e di etichetta definire un ex colonnello o un ex maresciallo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Abodi e l’ineleggibilità di Malagò: “Rispetto l’aspetto formale” (e quindi?)La strada verso le elezioni per la presidenza della Figc, fissate per il prossimo 22 giugno, si infiamma attorno al nodo della presunta... Leggi anche: Tod’s Mocassino ‘formale’: Recensione Completa L’UE raggiunge un accordo sull’AI Act: cosa significa davvero il nuovo compromesso Ne ha discusso Giulio Coraggio di DLA Piper nell'articolo pubblicato su Diritto al Digitale #UE #AIAct #compromesso #riforma #dlapiper #proudtobedlapiper x.com Codice contributo erratoL'errore consiste in una errata indicazione del codice tributo nel modello F24, ma il pagamento è stato comunque eseguito. In questi casi non si tratta di omesso versamento, bensì di un errore formale ... corriere.it