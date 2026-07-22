Migranti dal Bangladesh un rapporto ricostruisce rotte e costi del traffico | i numeri e il ruolo dei trafficanti
Un rapporto degli analisti del Mixed Migration Centre descrive una delle rotte migratorie più attive verso l’Italia, proveniente dal Bangladesh, un Paese non in guerra. Il documento analizza le tappe, i costi e i meccanismi del traffico di esseri umani, evidenziando il ruolo dei trafficanti in una rete transnazionale.
Una delle rotte migratorie più attive verso l’Italia parte dal Bangladesh, un Paese che non è in guerra. A ricostruirne meccanismi, tappe e costi è un dettagliato rapporto degli analisti indipendenti del Mixed Migration Centre (Mmc), che fotografa il funzionamento di una rete transnazionale di traffico di esseri umani. Secondo i dati citati, nel 2025 sono sbarcati in Italia 20.164 cittadini bengalesi, che negli ultimi anni rappresentano una delle principali nazionalità di arrivo attraverso la rotta libica. Un fenomeno di dimensioni rilevanti, dietro al quale si muove un business stimato in centinaia di milioni di dollari l’anno. Le tariffe del viaggio. 🔗 Leggi su Urbanpost.it
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