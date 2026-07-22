Una delle rotte migratorie più attive verso l’Italia parte dal Bangladesh, un Paese che non è in guerra. A ricostruirne meccanismi, tappe e costi è un dettagliato rapporto degli analisti indipendenti del Mixed Migration Centre (Mmc), che fotografa il funzionamento di una rete transnazionale di traffico di esseri umani. Secondo i dati citati, nel 2025 sono sbarcati in Italia 20.164 cittadini bengalesi, che negli ultimi anni rappresentano una delle principali nazionalità di arrivo attraverso la rotta libica. Un fenomeno di dimensioni rilevanti, dietro al quale si muove un business stimato in centinaia di milioni di dollari l’anno. Le tariffe del viaggio. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

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© Urbanpost.it - Migranti dal Bangladesh, un rapporto ricostruisce rotte e costi del traffico: i numeri e il ruolo dei trafficanti

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