Metromare servizio prolungato fino alle 22 | 30 Ecco quando

Dal 27 luglio, la ferrovia Roma-Lido, gestita da Metromare, estenderà il servizio fino alle 22:30. La Regione Lazio ha annunciato questa modifica a partire da quella data, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle modalità di implementazione. La decisione interessa il servizio di trasporto pubblico sulla tratta tra Ostia e Roma. La modifica entrerà in vigore a partire da fine luglio.

Ostia, 22 luglio 2026 – La Regione Lazio comunica che a partire dal prossimo 27 luglio la ferrovia Roma-Lido prolungherà il servizio fino alle ore 22: 30. Da maggio 2024 l’ultima corsa parte alle ore 21 per via del lavori di ammodernamento e potenziamento della linea aerea che sta effettuando Rfi. Su richiesta dell’assessore ai Trasporti, Fabrizio Ghera, a seguito di un confronto con le aziende regionali e Rfi, è stata accolta la necessità di prolungare l’orario di servizio della ferrovia per venire incontro alle esigenze dei pendolari. La riduzione della fascia di interruzione notturna dell’esercizio ferroviario attualmente prevista avrà, quindi, decorrenza dal 27 luglio 2026, con l’effettuazione delle ultime corse dai capolinea alle ore 22:30, mentre i lavori sulla linea aerea proseguiranno come da programma. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Trasporti: Regione Lazio, dal 27 luglio servizio ferrovia Roma-Lido prolungato fino alle 22:30Dal 27 luglio, la ferrovia Roma-Lido estenderà l’orario di servizio fino alle 22:30, secondo quanto annunciato dalla Regione Lazio.

Di Francesco al Lecce, contratto prolungato: ecco fino a quandoL’allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, avrà un nuovo contratto fino alla fine della prossima stagione.