Meteo Veneto le previsioni per giovedì 23 luglio | poco nuvoloso con temperature piacevoli

Giovedì 23 luglio il cielo sarà poco nuvoloso o velato in Veneto, con temperature che varieranno tra 18°C e 30°C. La giornata si manterrà stabile, senza piogge previste. Venerdì 24 luglio si attende un aumento delle temperature, ma il cielo rimarrà generalmente sereno o poco nuvoloso.

Queste le previsioni del tempo per la giornata di giovedì 23 luglio e la tendenza per venerdì 24. Giovedì poco nuvoloso o velato. Temperature 18°C la minima e 30°C la massima. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Est-Sud-Est con intensità di 10 kmh. Possibili raffiche fino a 19 kmh. Visibilità: buona. Venerdì velato o poco nuvoloso. Temperature 19°C la minima e 29°C la massima. Vento da Sud-Sud-Est con intensità di 14 kmh. Raffiche fino a 25 kmh. Visibilità: buona. Giovedì nuvolosità innocua. Temperature minima di 16 °C e massima di 26 °C. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da libeccio con intensità di 10 kmh. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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