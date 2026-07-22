Meteo le previsioni in Campania per mercoledì 22 luglio 2026

Da anteprima24.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per mercoledì 22 luglio 2026, in Campania, si prevede un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. In alcune aree si potranno verificare addensamenti serali, ma non sono attese precipitazioni. La giornata si svolgerà senza piogge significative, con condizioni di tempo stabile.

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Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, mercoledì 22 luglio 2026. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4509m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.   Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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