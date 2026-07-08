Meteo le previsioni in Campania per mercoledì 8 luglio 2026

Mercoledì 8 luglio 2026, in Campania, il cielo sarà prevalentemente poco nuvoloso in tutta la regione. A Avellino, non sono previste precipitazioni durante tutto il giorno. La giornata si caratterizza per condizioni di tempo stabile e assenza di piogge.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, mercoledì 8 luglio 2026. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4338m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge, sono previsti 0.2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 4321m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Meteo, previsioni e tendenza meteo Italia Mercoledì 01 luglio 2026

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