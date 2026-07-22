Meteo in Toscana | farà meno caldo fino a sabato poi nuova ondata di calore ad agosto

Da firenzepost.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Fino a sabato 25 luglio, le temperature in Toscana resteranno più basse rispetto ai giorni precedenti, con massime che si aggirano intorno ai 32-34°C. La situazione meteorologica sarà stabile e senza particolari perturbazioni. Dopo questa fase, è prevista una nuova ondata di calore che interesserà l’Italia, con temperature che potrebbero salire nuovamente ad agosto.

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Si torna dunque ad avere temperature in leggero calo e una fase meteorologica tranquilla fino a sabato 25 luglio. Secondo gli esperti de iLMeteo.it la colonnina di mercurio sull’Italia si assesterà intorno ai 32°C al Nord, 34°C al Centro e 36-37°C al Sud”. Il cielo sarà per lo più sereno con qualche temporale fino a venerdì al Sud, in particolare lungo la fascia adriatica e poi verso la Calabria. Domenica 26, al Nord, nel corso della notte, è attesa una rapida perturbazione che estenderà il suo carico di piogge anche a tutto il Centro, dalla Toscana al Molise e, dal pomeriggio, fino alla Campania. Altrove il tempo resterà discreto, ma l’estremo Sud farà i conti con una nuova impennata termica, con il Palermitano che tornerà a toccare i 39°C. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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