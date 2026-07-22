Messina bentornata la storica rassegna del cinema!

Notizia in breve

È ripresa la rassegna cinematografica internazionale a Messina, dopo anni di sospensione. La prima proiezione si è svolta nella storica location dell’Irrera a Mare. La manifestazione, attiva dal 1955 e interrotta nel 1998, torna con l’obiettivo di riavvicinare il pubblico al cinema di qualità. La rassegna mantiene il nome di “Rassegna cinematografica internazionale di Messina e Taormina” e promette di riprendere la tradizione di un evento che ha segnato il panorama culturale locale.