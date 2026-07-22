Messina bentornata la storica rassegna del cinema!
È ripresa la rassegna cinematografica internazionale a Messina, dopo anni di sospensione. La prima proiezione si è svolta nella storica location dell’Irrera a Mare. La manifestazione, attiva dal 1955 e interrotta nel 1998, torna con l’obiettivo di riavvicinare il pubblico al cinema di qualità. La rassegna mantiene il nome di “Rassegna cinematografica internazionale di Messina e Taormina” e promette di riprendere la tradizione di un evento che ha segnato il panorama culturale locale.
Ci sono tutte le premesse perché Messina torni ad essere crocevia del grande cinema mondiale sulle orme della Rassegna Cinematografica Internazionale, partita nel 1955 nella storica location dell’Irrera a Mare e proseguita fino al 1998, assumendo dal 1957 il nome di «Rassegna cinematografica internazionale di Messina e Taormina». Un’interruzione nel 1968, anno in cui, sotto la spinta del movimento studentesco, la manifestazione venne ribattezzata Settimana del Film Nuovo, con sede nelle sale cinematografiche e nei giardini dei cinema Corallo e Trinacria. Oggi si cerca di restituire alla città un pezzo importante della sua storia identitaria... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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